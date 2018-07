Cosenza – Prosegue “Il seme-tour” della rock band Kantiere Kairòs

Condividi

Da otto anni nella parrocchia Nostra Signora del Santissimo Sacramento a Oca Marina (frazione di Taglio di Po, provincia di Rovigo, diocesi di Chioggia) il 4 luglio viene celebrata alle ore 21 la Messa in ricordo e suffragio di tanti bambini e giovani scomparsi prematuramente. Le loro famiglie e i loro amici si stringono intorno all’altare insieme al parroco, agli altri sacerdoti e ai parrocchiani; ogni anno vengono invitati degli ospiti per ascoltare la loro testimonianza di fede nella vita e nella risurrezione.

Stavolta nella chiesa in piazza San Luigi sarà il turno della band calabrese Kantiere Kairòs, che canta il Vangelo a ritmo di rock; alcuni genitori hanno ascoltato i brani del disco “Il seme” e così hanno deciso di contattare il gruppo per coinvolgerlo nella loro consueta iniziativa annuale. Per l’occasione, la band sarà presente in assetto acustico con Antonello Armieri (voce e chitarra) e Roberto Sasso alle tastiere. Dopo l’animazione della celebrazione eucaristica, il concerto-testimonianza per condividere la gioia concreta dell’incontro con il Signore. «Questi musicisti hanno scritto e cantato parole di Cielo e noi, che abbiamo un piede in Paradiso grazie ai nostri figli, potremo ascoltare quello che prova il nostro cuore: le parole dell’Amore più grande», scrivono su Facebook Maura e Mauro, genitori di Emanuele, che insieme ad altre famiglie saranno presenti alla serata, «diventata un appuntamento tradizionale per il nostro paese e non solo: tante persone, nel tempo, hanno voluto unirsi a noi e “portare” il proprio figlio, fratello, nipote, amico, ringraziando il Signore per la sua vita anche se breve. Nella Chiesa è una bella realtà la comunione dei santi e l’Eucaristia è la grande preghiera che unisce cielo e terra in cui possiamo viverla al loro fianco».

Dopo la trasferta veneta, giovedì 5 luglio la band calabrese si riunirà di nuovo a Bisignano (Cosenza) alle ore 21, per un concerto-testimonianza incastonato nei festeggiamenti in onore di San Tommaso Apostolo e organizzato dalla parrocchia omonima.

Info: 340 645 0919 – 393 824 5141, info@kantierekairos.com, www.kantierekairos.it