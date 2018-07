Cosenza – La città che incanta, un nuovo tour guidato ogni martedì e venerdì

Condividi

C’è un nuovo tour guidato per i turisti in arrivo a Cosenza e per quanti in questa stagione estiva intendono conoscere luoghi d’interesse storico ed artistico che non si conoscono mai abbastanza. Si chiama “Cosenza, la città che incanta” ed è la nuova iniziativa promossa dall’Assessorato al turismo e marketing territoriale, guidato da Rosaria Succurro, in collaborazione con “Cosenza Turismo”, il servizio di informazione e accoglienza turistica della città, ed il Museo multimediale “Consentia Itinera”.

Ogni martedì e venerdì sarà possibile visitare, con l’ausilio di guide esperte, il BoCs Art Museum e, a seguire, dopo aver apprezzato le suggestioni evocate dalla Confluenza dei Fiumi, Villa Rendano ed il Museo Multimediale “Consentia Itinera”.

Per i partecipanti al tour, il raduno è fissato alle ore 18,00 al Complesso Monumentale di San Domenico. La conclusione è prevista per le ore 20,30.

Le prenotazioni si raccolgono al numero telefonico 3281754422. Ci si può prenotare anche inviando una mail all’indirizzo info@cosenzaturismo.it o recandosi presso i punti informativi di Piazza XI Settembre o di Piazza Tommaso Campanella negli orari di apertura: dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,30 (lunedì chiuso) in Piazza XI Settembre e dalle 10,00 alle 17,00 (domenica chiuso) in Piazza Tommaso Campanella. Il costo del tour è di 10 euro a persona. Il costo include anche l’ingresso al museo multimediale “Consentia Itinera” e il servizio di guida turistica per l’intero percorso. “Potenziamo ancora la nostra offerta turistica – sottolinea l’Assessore Rosaria Succurro – con questo particolare itinerario che parte dal BoCs Art Museum, il Museo d’Arte Contemporanea che ospita, nel complesso monumentale di San Domenico, le opere realizzate, da artisti nazionali e internazionali, durante le numerose sessioni di residenza artistica dei BoCs Art, per arrivare all’ottocentesca Villa Rendano, uno dei luoghi simbolo del patrimonio artistico e culturale di Cosenza che oggi ospita il Museo multimediale “Consentia Itinera” diretto da Anna Cipparrone, con i suoi percorsi immersivi nella storia della città di Cosenza, attraverso la ricostruzione degli accadimenti e le personalità che, nel corso dei secoli, l’hanno animata”. Elemento caratterizzante del Museo “Consentia Itinera” è lo storytelling che rende i visitatori parte di un racconto la cui carica emotiva è assicurata dai potenti mezzi della tecnologia. Un tour virtuale che con l’ausilio dei visori VR catapulterà il visitatore, in una sorta di volo sulla città contemporanea, dalla città novecentesca agli angoli più belli e suggestivi della Cosenza di oggi.