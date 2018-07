Cosenza – Cisl sul riconoscimento del Censis per l’Università della Calabria

Condividi

Il riconoscimento arrivato dal Censis per l’Università della Calabria classificandola al secondo posto della graduatoria per quanto riguarda i servizi, borse di studio, programmi universitari, ecc., non può che farci piacere e riempirci d’orgoglio, per una regione come la Calabria, che occupa le prime posizioni, quasi sempre, per quanto riguarda situazioni negative vedi disoccupazione sia giovanile che adulta, sottoccupazione, malaffare, ’ndrangheta, è la soddisfazione della Cisl cosentina espressa per bocca del suo segretario Tonino Russo.

Una seconda posizione che si lascia alle spalle i più quotati atenei italiani come Perugia, Reggio Emilia, Parma, Modena e tanti altri. Un riconoscimento che va ascritto non solo al rettore Gino Crisci, per intelligenza, lungimiranza e gestione dell’ateneo, per quanto riguarda gli anni del suo rettorato, ma a tutto il personale docente e amministrativo dell’Università.

Ma se questa seconda posizione ci fa piacere, sperando di classificarci primi la prossima volta, non può che preoccuparci – come Cisl lo abbiamo segnalato più volte – l’emigrazione di tanti giovani calabresi, almeno uno su tre, sceglie di iscriversi nelle università del centro o nord Italia e raggiunta la laurea solo una sparuta minoranza ritorna in Calabria mentre quelli che decidono di laurearsi in Calabria, appena raggiunto l’obiettivo cercano di inserirsi nel mondo del lavoro guardando verso quelle regioni del Nord ricche e produttive. Una situazione drammatica e preoccupante da qualsiasi angolazione la si voglia guardare e che va invertita la rotta al più presto possibile. Se non si corre subito ai ripari, stando agli allarmi lanciati negli ultimi anni dai Rapporti Svimez il Sud rischia uno “tsunami demografico” e in particolare la Calabria, una regione svuotata da tutte le sue migliori energie come giovani diplomati e laureati.

Una tale imponente emigrazione di giovani che scelgono altre università per laurearsi procura un enorme danno economico e sociale per la Calabria. In termini di consumi è stato stimato un costo di tre miliardi di euro e non è poco per una regione con un reddito pro-capite il più basso d’Italia. Ma il prezzo veramente incalcolabile è quello di distaccarsi almeno per un bel po’ dai propri familiari, affetti, amicizie, dalle proprie radici.

Un sacrificio immane anche per le famiglie, che in molti casi sono costrette ad indebitarsi per sostenere i propri figli negli studi fuori dalla Calabria – un costo che si aggira intorno ai centomila euro procapite–, sognando per loro un futuro migliore, e quasi nessuno di loro, come detto precedentemente, dopo essersi laureato ritorna in Calabria.

È necessario porre fine a questa piaga, per troppo tempo sottovalutata e colpevolmente sottaciuta. Si sta verificando per la Calabria quello che è successo negli anni cinquanta-settanta del secolo scorso: allora si fornivano alle aziende del Nord le braccia dei calabresi che lo hanno reso ricco e produttivo, adesso le menti migliori e lucide dei nostri giovani laureati.

La Cisl cosentina farà di tutto affinché questa emorragia dei giovani calabresi finisca o quantomeno venga ridimensionata lottando a fianco ad essi per un vero sviluppo della Calabria e facendo da pungolo a tutto la politica calabrese. Detto ciò, noi non siamo contrari affinché i giovani calabresi facciano delle esperienze di studio e di lavoro fuori dalla propria regione e possibilmente in Europa, ma nel momento in cui decidano di ritornare questo non deve essere loro impedito. Solo e soltanto così si può sperare di invertire la rotta. Non farlo sarebbe veramente da irresponsabili e incoscienti.