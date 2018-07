Corigliano Rossano – SANITÀ,SEMPLICE INTERVENTO DIVENTA ODISSEA

Condividi

Sanità, anche un intervento, semplice quale quello alle adenoidi, può diventare un’odissea se il paziente è un bambino che deve essere operato all’ospedale Annunziata, a COSENZA. La prassi pre-operatoria che dovrebbe essere ordinaria e semplice diventa un caso straordinario e con tempi biblici in questa parte di Calabria.

È quanto denuncia Ferruccio COLAMARIA responsabile provinciale, dell’Unione per la Difesa del Consumatore (UDICON) che nei giorni scorsi ha registrano numerose lamentele da parte del personale medico della struttura nella quale – spiega COLAMARIA – c’è un solo anestesista per tutti i reparti. Purtroppo – va avanti – continuano ad aumentare i disagi nelle strutture sanitarie e a pagarne il prezzo più alto sono sempre i cittadini, in questo caso un bambino con la sua famiglia, considerati non persone ma numeri di una lista d’attesa lunghissima.

L’UDICON – annuncia COLAMARIA – resta in prima linea e nelle prossime settimane si farà interprete e promotrice di una forte protesta finalizzata a coinvolgere tutta la provincia, ed anche il Presidente Nazionale UDICON Dennis NESCI. L’obiettivo è quello di richiamare l’attenzione delle istituzioni competenti, in primis del Commissario straordinario alla Sanità Massimo SCURA sulla mortificazione ed umiliazione che ogni giorno i calabresi devono subire rispetto al loro fondamentale diritto alla salute.