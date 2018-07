Corigliano Rossano – DEPURAZIONE, FIRMATA CONVENZIONE PER 1MLN di euro

Condividi

1 milione di euro per il potenziamento dell’impianto di depurazione di località CANTINELLA del territorio di CORIGLIANO e per il completamento delle opere di colletta mento delle acque reflue dei rioni SAN MARCO e PENTA nel centro storico del territorio di ROSSANO. Il Dipartimento di Presidenza della Regione Calabria ha concesso 400 mila euro per il primo intervento e 600 mila per il secondo.

A firmare la convenzione nei giorni scorsi è stato il Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO.

Potenziamento del sollevamento primario, con la fornitura e posa in opera della terza elettropompa sommergibile. Ripristino del normale funzionamento dell’impianto, ritornando al sistema fanghi attivi a schema semplificato, ovvero vasca di denitrificazione – ossidazione – sedimentazione. Realizzazione di una nuova vasca di sedimentazione dinamica con carroponte prevedendo il ricircolo del fango all’interno della vasca corredato da 2 elettropompe sommergibili. Adeguamento funzionale di tutte le parti meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche. Sono, questi, gli interventi in cui si inquadra l’intervento a CORIGLIANO.

A ROSSANO, che come CORIGLIANO è interessato dagli interventi programmati con delibera CIPE 60/2012, l’intervento è complementare a quanto già programmato e riguarderà l’ottimizzazione dell’intero sistema fognario-depurativo per eliminare i deficit esistenti e migliorare il servizio a circa 2000 abitanti.

La convenzione sarà valida fino al 31 dicembre 2021. Il contributo sarà erogato con una prima anticipazione pari al 25% all’atto della stipula della convenzione, pagamenti intermedi corrispondenti agli stati d’avanzamento dei lavori e il salgo dopo l’emissione del collaudo.