Corigliano Rossano – CONCERTO PER PIANOFORTE DEL Maestro RUBINO

Cresce l’attesa per il concerto del noto pianista Rodolfo RUBINO che si esibirà nella prestigiosa kermesse musicale de “La Città della Musica”.

Appuntamento da annotare in agenda per giovedì 05 Luglio ore 19,15 presso il Centro di Spiritualità “Madre Isabella De Rosis – Palazzo “M. Isabella De Rosis” nel centro storico di Rossano. Inoltre, dalle ore 18,00, sarà possibile visitare ed ammirare le bellezze artistiche del palazzo gentilizio.

La Città della Musica, giunta alla sua tredicesima edizione con la direzione e l’ideazione del Maestro Giuseppe Campana è organizzata dal Centro Studi Musicali “G. Verdi” di Rossano. In collaborazione con la Pro Loco Rossano “La Bizantina”, con la partnership del Lions Club Rossano-Sybaris, Gruppo donatori Sangue “FRATRES” Rossano Francesca Zicarelli O.n.l.u.s., l’associazione White Castle, l’azienda agricola Gallo, il ristorante pizzeria Le Macine, il Centro Ottico Pugliese, la Mondadori Bookstore Rossano, il periodico “La Voce”, Unipol Sai, Kairos, Cmp.