Corigliano Rossano – BULLISMO E INGERENZA DEI GENITORI

Bullismo, l’ingerenza e le prevaricazioni dei genitori, come è cambiata oggi la scuola? Occorre un immediato ritorno all’autorevolezza, al rigore, alla diligenza. Nella prossima di Talking viene analizzato il fenomeno anche in ambito periferico: in studio l’ex dirigente scolastico ora in pensione, Michele Grande, avvocato iscritto presso l’Ordine forense di Castrovillari.

Nella seconda parte, uno speciale in anteprima sul primo Museo al Mondo del Clementine di Calabria finalizzato a dare risalto ad un prodotto d’eccellenza della Sibaritide. Interviste a Pierluigi Gallo, amministratore Med Mais Srl, nota azienda di trasformazione di agrumi che ha inteso sostenere l’iniziativa, e ad Anna Lauria, Presidente dell’Associazione “Aglaia” che ha ideato il progetto e curato l’allestimento del Museo nella zona industriale di Corigliano.

Infine, incursione della troupe di I&C alla Festa della Mietitura a Rossano, una due giorni dedicata al grano e ai suoi legami antichi e attuali con l’identità della nostra terra, le sue criticità e le sue potenzialità. Due giorni di eventi, arricchiti da musica popolare, pittori e fotografi che hanno accompagnato le tre prospettive principali: quella storico-sociale, quella scientifica e quella artistica. Il tutto condito da un sano sapore popolare.