‘Come mangiare per vivere meglio’: se ne parlerà a Reggio Calabria

Il prossimo 2 luglio, presso l’Aula Magna A. Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà il Convegno “Nutrizione e Longevità” che vedrà la partecipazione, tra gli altri esperti, del prof. Valter Longo direttore dell’Istituto della Longevità alla University of Southern California e del programma Oncologia e Longevità presso l’IFOM di Milano, ideatore e scopritore della “Dieta Mima Digiuno” e promotore della ben nota “Dieta della Longevità”.

La convention di particolare rilevanza scientifica, sarà l’occasione per ricercatori, docenti e professionisti del settore di approfondire tematiche inerenti gli studi sulla Scienza della nutrizione umana e le sue implicazioni cliniche per la presenza tra i relatori di scienziati di fama Internazionale, che vantano numerose pubblicazioni in journals scientifici.

Il convegno è rivolto agli addetti ai lavori (medici professionisti), ma anche alla popolazione studentesca, considerato che le lectio magistralis avranno un taglio didattico per far comprendere la valenza della ricerca scientifica nel campo della nutrizione umana.

Inizio alle ore 9.00

Programma dettagliato al link http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/19480/2-luglio-come-mangiare-per-vivere-meglio