Cittanova – “Coltiviamo il futuro”, la 3ª edizione dell’Expo Enogastronomico

“Coltiviamo il futuro”: ovvero, la 3ª edizione dell’Expo Enogastronomico organizzato e promosso dall’Associazione BCC Young, con il contributo e la collaborazione della BCC di Cittanova e del Comune di Cittanova.

Dal 6 al 9 agosto prossimi, nel suggestivo contesto di via Rocco Gentile (accanto alla Villa Comunale) l’iniziativa dedicata alle produzioni d’eccellenza del territorio tornerà a raccontare storie positive di una Calabria che non si arrende. Stand espositivi, aree di approfondimento dedicate, momenti di riflessione e condivisione d’esperienze.

Expo 2018 ha come obiettivo privilegiato quello di fotografare, in modo dinamico, l’evoluzione di un mondo produttivo legato alla riscoperta e alla valorizzazione delle tipicità locali. Una mission, senza dubbio, che si lega ai valori forti del cooperativismo e del mutualismo delle BCC.

“L’Associazione BCC Young – spiega la Presidente avv. Emanuela Russo – investe energie e competenze in un percorso finalizzato alla valorizzazione di un comparto strategico per la Calabria e, di conseguenza, del suo retroterra fatto di produzioni agricole di qualità, sia tradizionali che innovative. La sfida di Expo diventa, in questo contesto, la creazione di nuovi ponti tra territorio ed economia, al fine di intrecciare sul campo relazioni sinergiche che trovino nell’universo del credito il loro terreno di incontro privilegiato. Questa esperienza, che giunge alla sua terza edizione, nasce e cresce sull’impegno dei tanti professionisti presenti nell’Associazione Young e, ancora, grazie al sostegno della BCC di Cittanova e del Comune”.

Nei prossimi giorni verrà presentato il programma ufficiale dell’evento, che si snoderà su quattro giornate intense di appuntamenti. Numerose le aziende che hanno già dato la loro adesione: un segnale forte di apprezzamento per la manifestazione.