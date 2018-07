Cirò (Kr) – SI DIMETTE L’ASSESSORE ALLA CULTURA

Condividi

Le dimissioni dell’assessore alla cultura Francesco MUSSUTO arrivano senza preavviso e, purtroppo, quando si iniziava a raccogliere i frutti di un anno di duro lavoro. Alla base della sua scelta vi sono, forse, delle incomprensioni.

È quanto dichiara il Sindaco Francesco PALETTA dando notizia della lettera di dimissioni dell’assessore MUSSUTO protocollata al Comune, dicendosi dispiaciuto per la scelta fatta da MUSSUTO e ringraziandolo per quanto fatto.

Continueremo a portare avanti il programma politico amministrativo che tutti abbiamo fortemente voluto e restiamo disponibili a proseguire nel percorso culturale intrapreso ed irreversibile per il Paese. Auspico – conclude il Primo Cittadino – in un chiarimento e che si possa dare un prosieguo alla delega e alla fiducia che avevo posto nella sua persona.