Cirò (Kr), nuove regole per la stagione balneare

Estate 2018, sulle spiagge non è consentito lasciare ombrelloni, sdraio, tende o attrezzature simili oltre il tramonto del sole; transitare con qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso; praticare qualsiasi gioco se non nelle aree destinate dai concessionari; tenere apparecchiature con volume alto in modo da creare disturbo alla quiete pubblica; organizzare feste pubbliche senza autorizzazione comunale; bruciare materiali senza autorizzazione; introdurre sostanze infiammabili; effettuare pubblicità, esercitare qualsiasi tipo di pesca.

È vietato anche gettare in mare o sugli arenili rifiuti o materiali di qualsiasi genere. L’accesso alla spiaggia e ad ogni altra area demaniale marittima è consentita agli animali domestici a determinate condizioni.

Sono, queste, le principali prescrizioni contenute nell’ordinanza che disciplina la stagione balneare 2018, firmata dal Sindaco Francesco Paletta che rimarrà in vigore fino al 30 Settembre.