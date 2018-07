Chloe Singing School e Liceo “Rechichi” insieme per “La musica nella mia vita”

” La Musica nella mia Vita” è il titolo suggestivo del concerto che la Chloe Singing School ha organizzato per il prossimo 6 luglio, al Teatro all’aperto di Palmi, in sinergia con il Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” di Polistena.

A partire dalle ore 21di venerdì la band, costituita anche dai docenti dell’Istituto, si esibirà in versione acustica, in una manifestazione aperta e gratuita per tutti.

«Riteniamo fondamentale – spiega il Dirigente Scolastico del “Rechichi”, Professoressa Francesca Maria Morabito- consentire ai nostri studenti, sperimentare sul campo quanto appreso nelle aule scolastiche. Questo è tanto più vero per gli allievi dell’indirizzo musicale che possono contribuire al perfezionamento delle qualità artistiche, con l’esibizione in pubblico».

«Sarà un duetto continuo con le eccellenze vocali, tante le sorprese, tanta la grinta e la passione – commenta Caterina Riotto, della Chloe Singing School. Ringrazio il Dirigente Morabito, i docenti del “Rechichi” e gli studenti che hanno voluto dedicare il loro tempo e la loro maestria nella realizzazione di questo spettacolo che prevedrà anche la partecipazione straordinaria del coro della Diocesi di Oppido.

Antonio Barresi, Claudio Bagnato, Sasà Filippone e Martina Mattiani, Francesco Scordamaglia gli strumentisti che, con gli arrangiamenti a cura di Riccardo Anastasi, accompagneranno le voci e gli interpreti diquesta straordinaria serata di note sotto le stelle.