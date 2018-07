Condividi

Grande emozione al Villaggio dei Giovani, di Attendiamoci Onlus, per la cerimonia di intitolazione del Creative Lab alla memoria di Maria Rosaria Marcianò,prematuramente scomparsa a causa di una malattia, donna sempre attiva nell’associazionismo e volontaria instancabile. Dopo la messa celebrata da don Valerio Chiovaro, ecco che si è scoperta la targa apposta al Creative Lab per ricordare sempre il sorriso di Maria Rosaria Marcianò e le tante attività svolte insieme ad Attendiamoci.

Il Creative Lab, nato in via sperimentale con attività creative è divenuto nel tempo un incubatore di idee e di progetti dove apprendere e formarsi. Qui, tra le tante attività, si è svolto anche il progetto, finanziato dalla Regione Calabria FPG2014 Giovani alla scoperta della Calabria, “Progetta, Taglia, Realizza.creative Lab”. Venti ragazzi, sotto la guida di esperti, per un anno, si sono ritrovati a sperimentare la loro creatività, realizzando nuovi progetti grafici e oggettistica.

“Il nostro obiettivo – ha detto don Valerio Chiovaro – è rendere un bene confiscato alla criminalità organizzata un luogo di creatività. E’ importante che i giovani sviluppino attraverso un lavoro comune, una collaborazione e una creatività che sia finalizzata alla produzione di idee che si trasformino in fatti”.

Durante la serata, poi, sono state presentate le attività estiveprogrammate da Attendiamoci: dal 16 al 18 lugliosi terrà il Campo di lavoro sui beni confiscati al Villaggio dei Giovani; dal 19 al 22 luglio, invece, per i ragazzi dai 14 ai 18 anni, si svolgerà il Campo Junior presso le Officine del Lavoro in c.da Lazzaro di Motta San Giovanni; dal 25 al 29 luglioci sarà un Campo per i giovani al Villaggio in via Gebbione a mare.

Il27 luglio, in c.da Lavandara a Lazzaro di Motta San Giovanni si terrà l’inaugurazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata ed affidato ad Attendiamoci Onlus.

Dal2 al 30 agosto, Attendiamoci con “Bene Comune: Cicli di vita comunitaria” mette a disposizione dei giovani i beni confiscati, in autogestione, per cicli di vita comunitaria, occasioni uniche per vivere e crescere insieme.

L’Associazione Attendiamoci Onlus, nell’ambito delle proprie attività di formazione globale dei giovani e di potenziamento delle risorse personali, bandisce la prima edizione della MASTER CLASS in MUSICAL tenuta dal Maestro MANUEL FRATTINI.

Quattro giorni di studio intensivo dedicato agli amanti del musical che avranno la straordinaria opportunità di studiare e perfezionarsi: lezioni, stage e workshop calibrati su età e livello di preparazione dei partecipanti. Sul sito di Attendiamoci, a breve, sarà pubblicato il bando completo per partecipare.

La Master Class avrà luogo presso il Villaggio dei Giovani Attendiamoci, dal 30 luglio al 2 agosto.

Il9 agosto, presso leOfficine del Lavoro, si svolgerà una serata all’insegna della musica e del divertimento con Live@Officine.

Il 18 agosto è Tempo per Te: tempo di festa con una serata di animazione in piazza a Gambarie di S. Stefano d’Aspromonte.

Il 25 agosto al Villaggio dei giovani si farà festa con Live@Village, musica, divertimento e voglia di stare insieme per vivere l’Estate all’insegna della condivisione.