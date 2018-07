Condividi

Sabato 30 giugno, alle 20:00, nella prestigiosa cornice della Villa Genoese Laboccetta di Villa San Giovanni , si è svolta la cerimonia del passaggio delle Consegne del Club reggino dell’Inner Wheel, tra la Presidente uscente Elisabetta Sapone Papalia e la Presidente entrante Caterina Lavilla Poletti.

Durante la cerimonia, la Past President ha illustrato, con l’aiuto di un video, le numerose attività realizzate nel corso dell’anno sociale appena concluso, che hanno riguardato importanti settori della vita pubblica come l’ambiente, la sanità, la cultura e l’arte, con particolare attenzione al sostegno di bambini e famiglie in difficoltà e ad associazioni che quotidianamente operano nel sociale.

Dopo aver ricevuto il Collare, la neo Presidente, partendo dal nuovo tema presidenziale di quest’anno sociale “Caring for Woman and Girls”, ha illustrato, per grandi linee, gli obiettivi del suo mandato.

Sulla scia di quanto già realizzato fin qui dal Club, anche per questo anno sociale 2018/19 l’obiettivo sarà rivolto particolarmente al territorio, andando incontro alle persone meno fortunate, attraverso la realizzazione di services umanitari che coinvolgano i bambini, i giovani, gli extracomunitari, ma anche si terrà alta l’attenzione sulle principali tematiche sociali, offrendo spazi e momenti di confronto ed informazione.

A conclusione della cerimonia, la neo Presidente ha presentato il nuovo Comitato Esecutivo, augurando a tutte le socie di proseguire il loro impegno con l’ entusiasmo, la professionalità e la sensibilità che hanno sempre manifestato nello svolgimento delle attività del Club.