Centrale del Mercure : alcune precisazioni di Edo Ronchi

In un articolo dal titolo “ Pappaterra, Edo Ronchi, Enel e le relazioni pericolose” a firma Forum Ambientalista nazionale, Avv. Marcello Nardi , riferito alla Centrale del Mercure fra l’altro si legge “Il punto è che la Fondazione in parola a cui l’Osservatorio presieduto da Pappaterra, Presidente del Parco e Presidente dell’Osservatorio, ha affidato l’incarico, annovera ENEL addirittura tra i suoi Soci Fondatori. È davvero la goccia che fa traboccare il vaso! Controllati e controllori appassionatamente insieme”.

In relazione a tali affermazioni si precisa che :

– La Fondazione per lo sviluppo sostenibile ha come soci 119 imprese e organizzazioni di imprese della green economy e 41 esperti e che da 10 anni lavora come centro studi indipendente, come documentato da decine di pubblicazioni e autorevoli riconoscimenti. Chi pensa che avere il sostegno di imprese della green economy e di loro organizzazioni comporti “relazioni pericolose”, non ha capito che i cambiamenti in direzione green richiedono anche la partecipazione delle imprese per produrre energia rinnovabile, per fare economia circolare e via dicendo.

– Il 9 maggio 2018, l’assemblea dei soci della Fondazione ha deciso, ai sensi dello Statuto, di ammettere fra i soci anche l’ENEL, riconoscendo la svolta green che questa grande azienda, grazie anche al suo AD Francesco Starace, ha intrapreso abbandonando il carbone entro il 2025, puntando decisamente sulle rinnovabili delle quali è leader europeo e avendo una posizione avanzata a sostegno di un maggiore impegno europeo per il clima in attuazione dell’Accordo di Parigi.

– In ogni caso quando la Fondazione per lo sviluppo sostenibile ha siglato l’accordo con l’Osservatorio nel giugno 2017, quando ha presentato pubblicamente i primi risultati, il 15 novembre 2017 e quando ha concluso la prima stesura del Rapporto, inviata all’Osservatorio il 26 aprile 2018, l’Enel non era ancora stata ammessa come socio della Fondazione.

– Il 28 giugno 2018 , quando si è svolta l’iniziativa pubblica di presentazione del Rapporto da noi inviato il 26 aprile, l’Enel annunciava con un comunicato di aver venduto la centrale del Mercure alla società F2i, uscendo quindi di scena.

Edo Ronchi