Catanzaro – Presentazione di “Chicchi di Viaggio”

Si terrà il prossimo 5 luglio alle ore 18:30, presso la Sala Conferenze del Complesso Monumentale del San Giovanni, a Catanzaro, la presentazione di “Chicchi di Viaggio”, il libro scritto da Daniele Rossi e pubblicato da Rubbettino Editore.

Il piccolo volume è una raccolta di appunti, riflessioni e racconti dell’attuale Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, scritti principalmente nel corso dei suoi viaggi nel Sud-Est asiatico da imprenditore.

Un “viaggio tra i viaggi”, un percorso raccontato attraverso riflessioni e commenti che prendono forma e sostanza dai contrasti sociali, economici e culturali osservati da turista curioso e attento, tra piantagioni di caffè e grattacieli, volti sorridenti e mani callose: «Per conoscere la realtà senza filtri – spiega l’autore – c’è solo un modo: viaggiare. E farlo senza avere paura di scoprire che le proprie conoscenze, le proprie convinzioni sono sbagliate. Ci costruiamo preconcetti, limiti, muri, quando siamo chiusi nel nostro quotidiano. I miei si sono schiantati quando ho iniziato a conoscere dal vivo il resto del mondo. Così la voglia di scoprire e conoscere si è tramutata in esigenza di mettere su carta le emozioni e i sentimenti vissuti in ogni viaggio. Questo libro è nato così, quasi per caso, ma ha risposto al mio bisogno di mettere ordine tra i pensieri e dare peso alle esperienze».

All’incontro di giovedì, oltre all’autore, saranno presenti l’editore Florindo Rubbettino, Maria Francesca Gagliardi, editor del libro, e alcuni amici di Daniele Rossi come Paolo Ferraina, autore di alcuni scatti contenuti all’interno del libro, e Massimo Sirelli, tra i più noti artisti emergenti in Italia, che con Rossi hanno condiviso alcuni viaggi descritti nel libro.