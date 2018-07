Catanzaro – Presentazione della strategia di sviluppo locale

Condividi

Si terrà venerdì 6 luglio, alle ore 17.30, presso l’hotel Perla del porto nel quartiere Lido, la presentazione della strategia di sviluppo locale per il comparto pesca a cui l’amministrazione comunale di Catanzaro partecipa nell’ambito del Gruppo di Azione Costiera “Gac-Flag Jonio 2”.

Dopo l’introduzione del presidente dell’organismo, Ernesto Alecci, a porgere i saluti per il Comune di Catanzaro saranno il vicesindaco e assessore al Patrimonio, Ivan Cardamone, e l’assessore alle Attività Economiche, Alessio Sculco. Previsti gli interventi del coordinatore del Gac-Flag, Stefano Zirilli, del direttore, Alessandro Zito, e del responsabile amministrativo e finanziario, Nicola Ritorto. Il GAC rappresenta lo strumento di gestione degli aiuti finanziari per lo sviluppo locale di tipo partecipativo di specifici territori sub-regionali. Il Comune di Catanzaro è beneficiario delle risorse messe a disposizione a livello comunitario per lo sviluppo della pesca e del settore marittimo. “L’incontro – affermano Cardamone e Sculco – sarà l’occasione utile per illustrare ai pescatori, ai proprietari e agli armatori di imbarcazioni da pesca delle misure attivate volte a qualificare il sistema produttivo e il mercato locale a sostegno dell’innovazione delle filiere dei prodotti della pesca. Si rafforza, dunque, l’azione del Comune di Catanzaro mirata a rafforzare il sistema turistico legato allo sviluppo del porto e alle attività della pesca e a porre le basi per un indotto economico e occupazionale in grado di dare una svolta al futuro del Capoluogo”.