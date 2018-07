Catanzaro – Messa in sicurezza viabilità provinciale di Motta Santa Lucia

Condividi

Sono iniziati stamattina i lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione del piano viabile sulla Strada provinciale 64 “Motta S.Lucia – Cona di Marignano – piano Romano” nel territorio del comune di Motta Santa Lucia, e sulla Strada provinciale 71 “Bivio Conflenti – innesto sulla Strada provinciale per Motta S. Lucia compreso il tratto per c/da Vadomalo”.

I lavori sono iniziati al termine del sopralluogo del presidente dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Enzo Bruno, alla presenza del sindaco di Motta Santa Lucia Amedeo Colacino, del vice sindaco Francesco Bevacqua, dei tecnici dell’Ente intermedio, ingegner Eugenio Costanzo (responsabile unico del procedimento) e del geometra Antonio Romano (progettista e direttore dei lavori) e dell’amministratore unico, Francesco Bagnato della ditta appaltatrice 2B COSTRUZIONI S.r.l.

Il progetto ha una valenza intercomunale poiché le strade provinciali interessate sono utilizzate prevalentemente sia dagli abitanti dei comuni di Motta Santa Lucia sia di Conflenti. Lo stesso progetto è stato redatto e finanziato dall’Amministrazione provinciale di Catanzaro, tramite le proprie risorse,ed ha una rilevante importanza strategica atteso che la Sp 71 funge anche da percorso alternativo all’autostrada A2 oltre ad essere, congiuntamente alla Sp 64, da collegamento per i più significativi centri montani. Gli interventi da realizzare miglioreranno la fruibilità ed aumenteranno la sicurezza nei tratti di maggiore densità di traffico e nei tratti parzialmente interessati dagli smottamenti verificatesi nelle scorse stagioni invernali e per la quale sono necessari alcuni interventi non più procrastinabili.

Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica stradale sia orizzontale sia verticale, previa fresatura della Sp 71 nel centro abitato del comune di Motta Santa Lucia fino al confine con la Provincia di Cosenza, in direzione Vadomalo. Sulla stessa arteria saranno poste le barriere di sicurezza nei tratti in cui le stesse risultano deteriorate o mancanti e saranno ricostruiti i parapetti in pietra dell’ultimo ponte prima del detto confine. Il progetto prevede anche il rifacimento della pavimentazione stradale, previa risagomatura,e della segnaletica. Analogo intervento sarà eseguito sulla Sp 64 al km 3.000 circa per circa 200 metri.

L’importo complessivo dell’opera, che dovrà essere ultimata entro settembre, ma che sarà fruibile dagli utenti già dalla metà di luglio, prevede una spesa complessiva di 67 mila euro, di cui circa 54 mila per i soli lavori.

“L’Amministrazione provinciale di Catanzaro – ha detto il presidente Bruno – continua a migliorare il territorio dei detti comuni con la finalità di potenziare lo sviluppo delle aree rurali e scongiurare l’isolamento dei comuni interni che nella loro peculiarità rappresentano una ricchezza da valorizzare per lo sviluppo economico e sociale dell’intera provincia. Quelli che andiamo a realizzare sono lavori che metteranno in sicurezza la viabilità provinciale e restituiranno decoro all’ingresso del borgo, attraente e ben curato”. Il sindaco di Motta Santa Lucia, Colacino, ha voluto ringraziare il presidente Bruno per l’attenzione riservata “alla comunità di quello che geograficamente si colloca c ai confini estremi della provincia di Catanzaro ma che grazie all’interessamento del presidente può essere visto come tra i primi in considerazione.