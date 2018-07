Catanzaro – Luglio con l’ Associazione Lamezia Muse

Condividi

Con l’arrivo dell’estate si accendono le luci sulla finale del Festival Canoro Lumen Calabriae, la serata canora dedicata ai giovani talenti calabresi ,giunto ormai alla sua sesta edizione, diretto e ideato dall’Associazione Lamezia Muse. Si svolgerà venerdì 13 luglio la finale regionale 2018 in cui i 10 finalisti proveniente da tutta la regione ,(Reggio Calabria, Fiume Freddo, Paola, Catanzaro, Davoli, San Pietro a Maida) e scelti in semi finale dal Maestro Luca Pitteri, si scontreranno a suon di note durante una serata di spettacolo in cui una giuria composta da professionisti anche di calibro nazionale e internazionale, decreteranno il vincitore della kermesse canoro, anche quest’anno presentata dalla elegante professionalità di Ketty Riolo.

I 10 finalisti, oltre ad esibirsi davanti il pubblico presente in piazza Italia, accompagnati dalla band dei Contrabanda e coristi, si contenderanno la possibilità di prendere parte ad uno dei concorsi più importanti della storia della musica; il primo classificato e il premio della critica accederanno di diritto alle fasi finali nazionali de “Il Cantagiro”, concorso canoro storico nazionale nato negli anni 60 e che ha visto la partecipazione di Morandi, Battisti, Celentano, Ranieri, Caselli…. ecc . Anche quest’anno verrà premiato il personaggio calabrese che ha dato lustro alla nostra terra, quest’anno il premio Lumen Calabriae sarà consegnato al giovane talento calabrese Raffale Renda, che ha gettato i primi passi proprio sul palco del Lumen Calabriae, partecipando a due delle prime edizioni; un onore quindi per l’Associazione Lamezia Muse, che lo ha visto crescere e maturare anche nel suo cast artistico, consegnare a lui questo ambito riconoscimento.

La finale del Festival Canoro Lumen Calabriae quest’anno si svolgerà durante la 4 giorni di festa patronale del quartiere di S.Eufemia Lamezia; a dare inizio alla festa patronale , saranno i Muse’s Choir Life, il coro di voci Bianche diretto dal M° Adriana Longo e appartenente al cast artistico di Lamezia Muse, che canteranno giovedì 12 dando ufficialmente inizio alla Festa.

L’estate è appena iniziata e l’associazione Lamezia Muse è impegnata in queste settimana su più fronti… infatti è stata affidata ad essa la Direzione Artistica degli spettacoli serali per celebrare il primo anno della Concessionaria Febauto. Sabato 7 luglio c.da Rotali sarà invasa da musica ,divertimento e gastronomia per festeggiare insieme il primo compleanno Febauto; durante la serata, che avrà inizio alle ore 18 ,i partner dell’evento daranno vita a performance sportive (Fitness Zone –Associazione Run for Catanzaro – Black Tyde), alle 19 gli artisti di strada “ Nuncepace” daranno vita a spettacoli di Magia e Fuoco e alle 21 con i Drive Out (band live 70 80) avrà inizio la musica live; tutto sarà in diretta radio su Radio Italianissima. L’evento inoltre sarà anche dedicato ad una raccolta fondi per l’associazione Famiglie SMA… questo e tanto altro saranno gli ingredienti del Primo Compleanno Febauto.

L’associazione Lamezia Muse vi aspetta il 7, il 12 e il 13 luglio!