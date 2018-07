Catanzaro – “Calabria chiama Europa”, convegno a cura del PPE e dell’UdC

Condividi

Sarà il segretario calabrese dell’Udc Franco Talarico a moderare i lavori del convegno “Calabria chiama Europa”-

L’iniziativa in programma oggi, vedrà anche la presenza dell’eurodeputato Lorenzo Cesa; gli altri relatori saranno Rosina Mercurio, Luca Morrone, Paola Lemma, Marco Martino. Talarico tiene a sottolineare che con l’incontro di domani si vorranno approfondire i temi dell’Europa.

“I Paesi dell’Unione europea non possono fare una politica isolata, occorre unirsi per i grandi temi che riguardano anche i grandi Stati come Cina, Usa e Russia”, commenta il segretario regionale dell’Udc.

Nel convegno “Calabria chiama Europa” si parlerà naturalmente anche della nostra regione, delle sue problematiche e priorità a partire dalla spesa dei fondi europei. “I fondi comunitari sono occasione di sviluppo e di progresso, volano importantissimo per l’occupazione”, afferma Talarico che lamenta il fatto che i fondi, in Calabria, vengano investiti molto male. Il segretario dell’Udc evidenzia l’importanza della presenza di Lorenzo Cesa all’incontro di domani al THotel. “Con Cesa che è eurodeputato nonché componente del PPE vogliamo informare soprattutto i giovani sulle tematiche europeiste. L’Italia non può essere lasciata sola su problematiche come l’immigrazione o i dazi imposti da altre nazioni extraeuropee”.

Lorenzo Cesa, eurodeputato del PPE ritiene che “in Europa serva una forza trainante in un percorso cristiano, moderato e improntato sulla solidarietà: questi i principi fondanti del nostro partito a livello europeo. Temi che l’Udc calabrese accoglie in pieno visto che fa parte del PPE che annovera capi di Stato in diverse nazioni dell’Ue”.