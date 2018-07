Catanzaro – ANNULLATO IL CONCERTO DEI LOS LOCOS

Condividi

E’ la classica storia italiana che si ripete. Già, nel contesto di profonda crisi in cui versa il nostro Paese, è difficile trovare imprenditori che si assumano il rischio di investire sul nostro territorio, a maggior ragione se si tratta del sud Italia.

Ancor più difficile è trovare imprenditori che, oltre a sviluppare il proprio business, siano interessati all’impatto sociale della propria attività, cercando di creare sviluppo non solo in termini economici, ma anche socio-culturali. Ma se quando ciò succede, la risposta delle Istituzioni è quella di creare chiusura anziché apertura e di ostacolare anziché agevolare, allora non c’è da stupirsi del costante impoverimento economico e culturale del nostro Paese, così come della crescente migrazione all’estero di imprese italiane che, soffocate non solo dalla tassazione ma anche dalla burocrazia e dalla scarsa collaborazione degli organi statali, decidono di spostare la propria attività in altri lidi più favorevoli.

Fortunatamente Centro Convenienza Arredi è ancora ben ancorato al proprio territorio e alle proprie radici, ma quanto accaduto lo scorso 30 giugno non può che aprire un’attenta riflessione.

Sabato scorso infatti, il Gruppo siciliano, ormai accreditato fra i maggiori player in Italia nel campo della grande distribuzione di arredamento, festeggiava il settimo anniversario del proprio showroom calabrese; e, per l’occasione, aveva deciso di regalare un evento alla cittadinanza, organizzando nell’area antistante il proprio punto vendita, all’interno del parco commerciale Le Fontane di Catanzaro, un concerto della nota band Los Locos, abbinato a giochi, buffet e tanti gadget per tutti.

La Società specializzata cui è stato fornito il mandato di organizzazione dichiara di aver agito in piena conformità alle regole e di aver seguito tutti gli step burocratici necessari a una corretta messa in opera dell’evento. Ciononostante, il giorno prima del concerto, a macchina organizzativa già avviata, l’autorizzazione è stata rimessa in discussione e nessun correttivo è stato accolto, giungendo dunque all’annullamento definitivo della festa la mattina di sabato 30, quando le Forze di Polizia hanno bloccato gli operatori intenti nei preparativi finali, mandando così in fumo l’evento, e con esso le aspettative di Centro Convenienza Arredi, della clientela e dei fan dei Los Locos. La stessa band ha pubblicato su Facebook un video in cui commentava l’accaduto con rammarico, constatando come uno dei problemi più importanti dell’Italia sia rappresentato proprio dalla burocrazia.

La stessa sfiducia traspare anche dal commento del Gruppo Centro Convenienza Arredi, raccolto a seguito dell’accaduto: “Siamo davvero molto dispiaciuti – commenta la Direzione. Nonostante il nostro lavoro sia vendere mobili, abbiamo cercato di organizzare un evento seguendo con attenzione tutto l’iter burocratico ed assumendo una Società specializzata per non commettere errori, ma evidentemente non è bastato. Conveniamo senza dubbio che la sicurezza, di questi tempi, sia un fattore di primaria importanza. Ma ci saremmo aspettati maggior apertura e collaborazione da parte delle Istituzioni, che con la loro decisione hanno dimostrato di non aver tenuto conto della nostra buona fede e della finalità totalmente ludica del nostro evento, slegata da qualsiasi logica commerciale. Ricordiamo che tutto sarebbe stato offerto gratuitamente alla comunità, senza nulla in cambio, neppure una visita al nostro punto vendita. Se anche avessimo commesso un vizio di forma (cosa ancora da appurare), avremmo voluto trovare un interlocutore propenso a individuare una soluzione, anziché intenzionato a bloccare tutto, senza se e senza ma. Noi, come azienda privata, abbiamo lavorato giorno e notte per portare a compimento l’iniziativa in questione, ma non abbiamo riscontrato la stessa solerzia da parte degli enti competenti che, a fronte di una situazione palesemente urgente, hanno dimostrato quantomeno scarsa sollecitudine. Non è stato tenuto in conto l’ingente danno economico che il diniego ci avrebbe provocato. Non è stato calcolato il danno d’immagine che la revoca dell’autorizzazione ci avrebbe causato. E non è stato preso in considerazione neppure il danno alla cittadinanza, che attendeva ben volentieri un evento positivo e divertente rivolto alle famiglie.

Investiamo in Calabria, una terra non facile, da sette anni: da sette anni contribuiamo alla sua economia, da un lato proponendo alla clientela un’offerta di mobili estremamente competitiva, dall’altro creando occupazione, sia direttamente sia indirettamente, tramite l’indotto dovuto alla nostra presenza. Inoltre abbiamo in programma nuove aperture sul territorio calabrese, che incrementeranno la portata dell’impatto positivo generato dal nostro intervento nella regione. E dunque, con l’aumentare del business, avevamo intenzione di aumentare anche le attività ricreative rivolte alla cittadinanza: dai concerti alle animazioni in punto vendita, dalle attività ludico-sportive alle sponsorizzazioni. Ma se questo è il terreno in cui dobbiamo muoverci, ci vediamo costretti, con rammarico, a rivedere la nostra strategia di approccio al territorio, ridimensionando tutto ciò che rappresenta un’attività collaterale slegata dal profitto, per attenerci esclusivamente alla nostra attività imprenditoriale. Fortunatamente, non abbiamo riscontrato lo stesso atteggiamento in altre aree d’Italia in cui operiamo: dunque ci auguriamo che l’apertura e la collaborazione constatate altrove possano concretizzarsi anche in Calabria, facendoci dunque ritrovare l’entusiasmo che, alla luce dei fatti appena accaduti, abbiamo perso. Ma, rifacendoci alla nostra filosofia, impersonata dalla nostra mascotte ‘Sorriso’, non abbiamo alcuna intenzione di perdere la voglia di sorridere: dunque, nonostante tutto, tendiamo la mano alle Istituzioni calabresi, nel tentativo di trovare un dialogo positivo che vada a vantaggio non solo nostro, ma anche delle entità pubbliche e soprattutto dell’intera comunità”.