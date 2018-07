Castrolibero (CS) – La XIII^ edizione “Chi è di Scena”

Condividi

È un calendario ricco e variegato quello presentato alla stampa dall’Amministrazione Comunale di Castrolibero che nonostante i tempi brevi, se si considera la fresca nomina dell’Assessore Perrotti al primo mandato in queste vesti ma soprattutto la rielezione dell’intera giunta appena 25 giorni fa, ha compiuto un vero sforzo organizzativo garantendo comunque qualità e continuità nel solco tracciato già nelle precedenti edizioni seppur con qualche piccolo cambio di rotta.

Riecheggiano i nomi di elevata caratura come Anna Tatangelo che aprirà ufficialmente la kermesse con il suo tour e incanterà il suo pubblico esibendosi Domenica 8 luglio nella frazione Santa Lucia, quindi sarà la volta di Nino Frassica & Los Plaggers Band che promette di incantare e animare l’intero Anfiteatro Tieri che riecheggerà della musica travolgente nel concerto-cabaret dell’istrionico siciliano d.o.c.. il 17 luglio si aprirà la rassegna di teatro amatoriale “Su il sipario” con la Compagnia il Sorriso e la loro “tra moglie e marito”, il 24 sarà la volta de I Forgiari con “A Rivorvitata” e “U Marituzzu”, il 25 poi toccherà a Quinta Scenica con “Margarita e il Gallo”. Il 26 luglio l’attenzione si sposta al Centro storico dove L’Associazione Agorà presenta “Fiori d’Arancio di ieri e di oggi”. Il 27 Luglio l’Anfiteatro tornerà ad infuocarsi con lo spettacolo di AMILCAR MORET GONZALEZ e il suo Non solo Swing, il ballerino cubano che da anni calca le scene dei più grandi teatri internazionali porterà a Castrolibero la sua indiscutibile maestria. Il 30 luglio ancora “Su il Sipario” con I Pagliacci e il loro “ A Jumi cittu”. Gli appuntamenti riprenderanno poi il 5 settembre ancora con il teatro amatoriale la compagnia de I Malepatuti porterà in scena “Signor Si”, il 6 settembre toccherà a Castrocanta nel centro storico per tornare poi ancora all’Anfiteatro il 9 con L’Istrione in “Il Tacchino” e il 17 settembre con InCastrolibero che porterà in scena “è fuori nevica”. Più sezioni dunque che si intersecano fra loro dove la parola d’ordine anche quest’anno è interazioni culturali. Il consigliere regionale Orlandino Greco ha ribadito la necessità di garantire il senso di appartenenza e di identità attraverso queste interazioni che devono raccontare un territorio senza prescindere dall’importanza dell’arte che da sempre si è respirata nell’Anfiteatro di Castrolibero che è divenuto negli anni punto di riferimento per l’intera Regione. Il Sindaco, Giovanni Greco, ha sottolineato l’ottimo risultato ottenuto grazie alla sinergia creata dai diversi attori che hanno contribuito alla realizzazione del programma e alla dinamicità che la rassegna esprime toccando diverse zone del territorio. Lo ha sottolineato l’Assessore Nicoletta Perrotti che ha creduto nella realizzazione di un cartellone ricco, vivace, che puntasse ad un ritorno anche alla danza per coinvolgere una fetta di pubblico che ama questa nobile arte espressione di eleganza, bellezza, cultura. Massimo Scarpelli che da anni cura la rassegna “Su il Sipario” giunta alla sua V edizione ha evidenziato l’importanza che un evento del genere assume per le compagne teatrali amatoriali che riescono a esibirsi nel proprio territorio trovando quindi i propri spazi, riqualificando gli stessi centri urbani creando animazione culturale. Infine Antonello Lombardo, il direttore artistico dell’intero programma, ha posto l’accento su quella che può definirsi la novità assoluta di questa edizione, la totale gratuità degli spettacoli. Per la prima volta, infatti, tutti gli spettacoli sono fruibili senza alcun tipo di acquisto di biglietto. Ciò significa che lo sforzo della macchina organizzativa è stato duplice, mettere a disposizione un’offerta culturale che possa essere interessante, appetibile, formativa e gratuita, affinché anche chi non si è mai accostato al teatro, alla musica, alla danza, possa farlo senza dover affrontare alcuna spesa ma con la curiosità, la voglia, la spensieratezza di passare un’estate in allegria scoprendo “chi è di scena” e per chi va “su il sipario”.