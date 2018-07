Calabria – Tra bellezza sublime e filoxenìa di omerica memoria

Condividi

“Il Gran Tour nella Calabria estrema. Tra bellezza sublime e filoxenìa di omerica memoria” è il titolo del volume che fa parte della Collana Editoriale del Parco Culturale della Calabria Greca, iniziativa del GAL AREA GRECANICA realizzata nell’ambito del PSL Neo Avlaci finanziato con le risorse del PSR Calabria 2007/2013 e pubblicata con la Casa Editrice Rubbettino.

<< Il grande – tour consisteva in un viaggio d'istruzione che i rampolli delle famiglie nobiliari, gli artisti e gli intellettuali d'Oltralpe effettuavano in Italia, alla scoperta del patrimonio storico - culturale del Belpaese. Viaggi che potevano avere la durata di anni, durante i quali non è difficile immaginare questi giovani sognatori apprendere i linguaggi universali dell'arte rinascimentale, percorrere itinerari naturalistici o archeologici, assaggiare pietanze esotiche. Se tuttavia tale fenomeno trova espressione a partire dall'età umanistico - rinascimentale e in special modo dopo il XVII secolo, la frequenza di viaggi conoscitivi compiuti sulle rive dello Stretto di Messina e nell'Area greco - calabra della Bovesìa da parte di personalità storiche di spicco può essere contestualizzata anche in epoche anteriori...>>.

Il Gran Tour di Franco TUSCANO è un racconto nella Calabria “estrema” – che si rivelerà poi “frontiera culturale”, perché roccaforte greca in terra latina, ma soprattutto “cerniera” e “anello di congiunzione” fra Oriente ed Occidente, che come un’isola remota affascinerà i giovani rampolli viaggiatori e lo stesso Edward Lear, che ne scoprì in modo inaspettato sublime bellezza e filoxenìa di omerica memoria.

Lo scorso anno l’autore Franco TUSCANO, insieme a tutti gli altri che hanno pubblicato all’interno della Collana Editoriale del Parco Culturale della Calabria Greca, ha presentato il suo volume nel mese di aprile presso la sala Convegni del MArRC, il Museo Archeologico di Reggio Calabria. Il volume, infatti, insieme con altri dieci, racconta la Calabria Greca in un viaggio di parole greche, che sono offerte al lettore per partire dalla memoria identitaria e poetica dei luoghi, accompagnandolo sino a scoprire piccoli gioielli ancora a molti nascosti. In un percorso di presentazioni itineranti nella Calabria Ionica, Franco Tuscano presenterà la sua opera anche nel territorio comunale di Motta San Giovanni.

La presentazione del libro “Il GRAN TOUR NELLA CALABRIA ESTREMA…” dell’autore Franco Tuscano, si svolgerà sabato 07 luglio 2018 alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Motta San Giovanni, piazza della Municipalità, nel centro storico del borgo Grecanico. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale EureKa e Biblioteca Auxesia con il patrocinio della Città di Motta San Giovanni e del GAL AREA GRECANICA.

Introduce e modera Vincenza TRIOLO per Associazione EureKa e Biblioteca Auxesia, dopo i saluti istituzionali delle autorità presenti, interverrà Enza MALLAMACI, Assessore alla Cultura del Comune di Motta San Giovanni, e Filippo PAINO, Presidente del GAL Area Grecanica; presenterà l’autore Saverio VERDUCI e il libro Natale ZAPPALÀ, che ha curato anche la prefazione del volume; l’autore Franco TUSCANO si racconterà e avvierà un dibattito con il pubblico sui temi trattati. A conclusione dell’iniziativa sarà presentata la manifestazione d’interesse per un corso base di Greco di Calabria con raccolta adesione, per un possibile avvio, da parte dei cittadini del territorio comunale di Motta San Giovanni.