Bluferries e Touring Club Partner nello Stretto di Messina

Abbiamo il piacere di comunicare che la Società Bluferries, del Gruppo Ferrovie dello Stato, ed il Touring Club Italiano hanno sottoscritto la convenzione dedicata ai Soci che utilizzeranno le navi Bluferries sulla tratta Villa San Giovanni – Tremestieri (Messina Sud) e, nei periodi estivi e festivi (Natale – Pasqua), anche sulla tratta Villa San Giovanni – Messina Centro, ai quali sarà riconosciuto uno sconto dell’otto per cento sulle tariffe

passeggeri, motocicli, autovetture, roulotte, camper, previa presentazione della tessera di iscrizione al TCI, in corso di validità.

Tale accordo convenzionale tende a promuovere ed agevolare il collegamento tra le

due sponde dello Stretto non solo per i turisti ma anche per i residenti.

La convenzione è già attiva presso le biglietterie delle navi traghetto di Villa San

Giovanni e Messina-Porto Storico, presso i box biglietteria delle navi veloci di Villa S.G.

e Messina, e per l’acquisto on line collegandosi al sito

www.touringclub.it/convenzioni/bluferries.

Per informazioni sugli orari delle corse e sulla localizzazione del biglietterie collegarsi

al sito www.bluferries.it o telefonare al Contact Center 340-9848540 (orario 6.30-20.00).