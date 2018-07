Bisignano (CS) – OpenLab per produzione manufatti in terracotta e strumenti liuteria

Si svolgerà martedì 3 luglio 2018 alle ore 18,00 presso l’aula magna dell’ IIS liceo – ITI “E. Siciliano” di Bisignano (CS) la presentazione dei progetti PON di Alternanza Scuola Lavoro: “OpenLab per la produzione di manufatti in terracotta e di strumenti di liuteria”.

Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza non solo culturale, ma anche sociale, della valorizzazione e conoscenza dei beni culturali e delle tradizioni artistiche e artigianali locali come contributo alla ricerca e individuazione dei mezzi più efficaci perché i giovani acquisiscano un atteggiamento positivo nei confronti del proprio patrimonio culturale e della storia regionale. L’attività ha riguardato la realizzazione di un percorso di formazione innovativa secondo il modello di impresa simulata quale strategia di sperimentazione di un percorso basato su un metodo di formazione attiva e partecipativa per conoscere e promuovere il patrimonio storico, archeologico, artigianale ed artistico di Bisignano con particolare riguardo alla produzione ceramica e di strumenti di liuteria.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diventare punto di riferimento, coordinamento e rielaborazione di modelli organizzativi che permettano di valorizzare le risorse culturali di Bisignano tramite il contributo delle istituzioni scolastiche, delle associazioni culturali e delle imprese che operano sul territorio.

Durante le attività di ricerca ed i laboratori gli allievi hanno potuto comprendere quanto sia indispensabile conoscere la storia del territorio in cui la scuola opera, che non è fatta soltanto di avvenimenti politici e sociali, ma anche di valori culturali e tradizionali che in alcuni casi tendono ad essere dimenticati.

Questo processo di ripristino delle antiche tradizioni, quali l’arte della ceramica e della liuteria è una interessante e formativa attività educativa. Lo scopo del progetto è stato appunto quello di far riscoprire oltre alla dimensione artistica anche i valori morali e storici che si celano dietro questi antichi mestieri simulando la realizzazione e nel caso della ceramica creando un’impresa artigiana (Besidiae Ceramica) e promuovendone i prodotti attraverso un’attività promozionale mirata.

Il progetto sulla ceramica è stato realizzato in collaborazione con l’associazione Itineraria Bruttii onlus specializzata nella riproduzione di ceramiche antiche con il marchio “Archeotipi” e con l’impresa Pirri Ceramiche artistiche di Bisignano che opera con successo nel settore dell’artigianato ceramico tradizionale ed artistico, mentre quello sulla liuteria è stato affidato all’associazione Liuteria De Bonis.

L’iniziativa ha puntato a favorire l’interscambio tra Scuola ed aziende attraverso il riscontro operativo di concetti e pratiche trasmessi attraverso percorsi didattici basati sull’esperienza gestionale di imprese artigiane collegate al settore turistico ed alla promozione di servizi e prodotti turistici.

Il progetto risulta innovativo in metodo alle tecniche didattiche ed al tipo di esperienza formativa in azienda simulata che ha visto gli allievi impegnati direttamente prima nella creazione dell’impresa e poi nella gestione e valorizzazione della mission del progetto.

Alla fine della manifestazione seguirà la presentazione di una mostra con l’esposizione dei lavori realizzati dagli allievi dei progetti di ceramica e di liuteria.