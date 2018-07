Bando Internazionalizzazione: lunedì 9 luglio apertura piattaforma

Condividi

Il prossimo lunedì apre lo sportello online del nuovo bando finalizzato a incrementare e qualificare la quota di esportazione dei prodotti e dei servizi delle imprese regionali sui mercati esteri. L’avviso è rivolto a PMI, a coloro che esercitano un’attività di lavoro autonomo, a consorzi o società consortili e a reti di piccole e medie imprese.

Le domande di agevolazione dovranno essere compilate on line, accedendo previa registrazione al sito http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa, sottoscritte digitalmente e inviate dalle ore 12:00 di lunedì 9 luglio.

Per ricevere supporto tecnico nell’utilizzo della piattaforma è possibile contattare Fincalabra S.p.A all’indirizzo: supportotecnico.internazionalizzazione@fincalabra.it (non inviare richieste da pec)

Si informa che, ai sensi della legge regionale 15 gennaio 2009 n. 3 recante “Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria”, le domande di intervento finanziario non potranno essere inviate a decorrere dal giorno 1 agosto 2018 e fino al giorno 31 agosto (compreso).

Nel suddetto periodo con esclusione quindi del solo invio sarà consentito l’utilizzo della piattaforma informatica, della relativa modulistica e del caricamento dei dati a sistema.

Le domande potranno essere inviate mediante procedura telematiche a decorrere dal giorno lunedì 3 settembre, ore 12:00.

In allegato nella pagina del bando è disponibile il Manuale per la compilazione e la presentazione della domanda online.

Bando: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/364/index.html