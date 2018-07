Bando Borghi: errata corrige dell’avviso pubblico rivolto ai Comuni

Condividi

A seguito dell’approvazione dell’avviso pubblico rivolto ai Comuni, e finalizzato alla valorizzazione e alla promozione turistico culturale dei Borghi della Calabria, il dipartimento Turismo, con decreto dirigenziale N°. 7132 del 04/07/2018, avendo constatato la presenza di un errore materiale ha disposto una rettifica.

Verificato che nella tabella, di cui all’art 12, relativa all’istruttoria e alla valutazione delle domande di agevolazione, punto 3, i punteggi dei sub criteri b2) e b3) risultano essere invertiti il decreto approva quanto segue:

– di rettificare nel senso di cui sopra, l’art 12 c. 3 sub-criterio b.2) ( punti max 5) e sub-criterio b3) (punti max 10), dando atto che resta immutata la somma del punteggio attribuito ai vari criteri;

– di precisare che il codice del piano dei conti della prenotazione d’impegno 7041/2018 è modificato per come da scheda contabile allegata alla presente.

Le correzioni, che riguardano errori materiali, non alterano il contenuto dell’avviso e del relativo formulario e non modificano i termini di presentazione delle proposte progettuali.

Sul portale Calabria Europa, nella pagina dedicata al bando, sono disponibili il decreto di rettifica e l’Avviso rettificato.

Bando: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/367/index.html