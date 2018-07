Apre la Casa del Popolo di Reggio Calabria

Condividi

Anche Reggio Calabria avrà la sua Casa del Popolo. Il prossimo venerdì 6 luglio alle 18.30, insieme alla portavoce nazionale Viola Carofalo, la sezione reggina di Potere al popolo inaugura la sua sede di via Gatto n°25 (rione Ferrovieri). «Crediamo che questo sia un passo necessario per continuare il lavoro iniziato durante la campagna elettorale e proseguito dopo il 4 marzo» dicono gli attivisti reggini.

In un periodo caratterizzato da odio, violenza, razzismo e feroci attacchi allo stato sociale, per Potere al Popolo è necessario continuare a lavorare sul territorio ed insieme al territorio, anche per disinnescare la guerra fra poveri tanto cara a questo governo e ai suoi referenti.

Al netto della propaganda populista di Lega e Cinque stelle, la natura delle misure che hanno intenzione di mettere in atto è ben chiara, così come i veri beneficiari. A pagare il conto salato di una crisi finita solo per chi non l’ha mai patita saranno sempre lavoratori, studenti, precari, disoccupati, migranti e ultimi, per giunta aizzati l’un contro l’altro in uno scontro che beneficia solo ed esclusivamente chi sulle loro spalle continua a ingrassare.

«Noi – dicono da Potere al popolo – abbiamo voluto aprire una sede per dare un punto di riferimento concreto e visibile sul territorio a tutti quelli che anche le statistiche relegano in fondo. Per loro siamo gli ultimi, ma siamo maggioranza e insieme, attraverso pratiche e lotte comuni, possiamo costruire un futuro migliore per tutti».