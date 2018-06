Wanda Ferro su nomina Cusumano a vice coordinatore osservatorio violenza di genere

Condividi

“Rivolgo le mie congratulazioni all’avv. Giovanna Cusumano per l’importante nomina ottenuta all’interno dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, certa che, con la competenza e l’esperienza maturata in questo settore, saprà fornire ancora una volta il suo contributo per la difesa dei diritti delle donne”. Il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, commenta così l’incarico di vice coordinatore dell’Osservatorio affidato all’avv. Cusumano, da tempo impegnata nella lotta contro i femminicidi e i maltrattamenti come consulente del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e come Presidente della Commissione regionale pari opportunità della Calabria.

“L’allarme lanciato dal coordinatore Mario Nasone sui dati che vedono la Calabria ai primi posti tra le regioni italiane sul tema della violenza di genere – afferma l’on. Ferro – deve spingere tutte le forze politiche a fare fronte comune sul fenomeno per avviare stabili e durature azioni di prevenzione e contrasto, a partire dal sostegno dei centri antiviolenza. Sono convinta che l’attenzione capillare dell’Osservatorio sul territorio, l’attività della Commissione regionale che va rafforzata, e il lavoro che i due organismi conducono in sinergia con Forze dell’Ordine, Uffici giudiziari, Avvocatura e Aziende sanitarie, consentiranno di intervenire in modo mirato nella speranza anche di far emergere i tanti, troppi casi sommersi che persistono soprattutto nella nostra terra”.