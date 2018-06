Villa San Giovanni – inaugurato il primo Atelier Creativo Digitale

Condividi

Mercoledì 06 giugno 2018, alle ore 17,30, presso la Scuola Secondaria di primo grado”Rocco Caminiti”, dell’ Istituto Comprensivo di Villa San Giovanni, è stato inaugurato il primo Atelier Creativo Digitale ” OS@: officine del sapere accessibile”, realizzato nella provincia di Reggio Calabria .

OS@ nasce in seno al Piano nazionale scuola digitale per creare un ambiente in cui si instauri tra docenti e discenti una nuova forma di collaborazione nell’ uso della tecnologia e per fornire le competenze dovute ai ragazzi del futuro e nuovi stimoli agli adulti.

E’ una sorta di bottega digitale interdisciplinare,accessibile e inclusiva,aperta al territorio,che riconnette i saperi della scuola e della società con una innovazione sostenibile e trasferibile centrata sulle competenze dei ragazzi più che sulle singole discipline.

Uno spazio, creato all’interno della scuola secondaria di I° “R. Caminiti”, di apprendimento speciale e divertente, dove si educa alla creatività ,al pensiero divergente e all’ innovazione senza perdere di vista la tradizione.

Partners dell’iniziativa, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Fablab RCe il Fablab M2M di Villa, presieduto da Giuseppe Minniti. Tra i cofinanziatori, il Comune di Villa San Giovanni, il CTS di Reggio Calabria, il CPIA dello Stretto, il Kiwanis club di Villa, l’associazione “Ponti Pialesi” e l’associazione Marinai d’Italia di Villa San Giovanni.

L’ evento ha entusiasmato molto il Dirigente Scolastico, Grazia Maria Trecroci, promotrice dell’ iniziativa che ha espresso il suo plauso per l’ evento, che rappresenta la giusta risposta alle nuove sfide educative, affinché gli alunni possano effettuare scelte ponderate ed acquisire competenze utili per diventare cittadini responsabili.

Successivamente è intervenuto il dott. Ernesto Zizza, Dirigente dell’ Area III Usp R.C. che ha conferito sulla parte legislativa, relativa all’introduzione delle nuove tecnologie nella scuola e sull’importanza didattica della creatività.

Al tavolo dei relatori, visibilmente emozionata, anche la dott.ssa Caterina Interdonato, Dirigente in pensione, il sindaco facente funzione Maria Grazia Richichi, sempre vicina al mondo della scuola e la professoressa Francesca Fatta dell’Università Mediterranea di RC., che ha evidenziato la particolarità del territorio villese, con una storia ricca di importanti eventi significativi di progresso ed intraprendenza.

In seguito, la prof.ssa Ussia Rosaria Albina che, dopo un breve excursus storico, ha presentato l’ Atelier.

Poi si è tenuta la premiazione dei ragazzi che si sono classificati ai “Giochi Matematici d’Autunno, Demetrio Campolo, Vincenza Caminiti, Giovanni Sorrentino, Giuseppe Cosentino, Francesco Lofaro e Alessandra Lucisano, dei finalisti Giovanni Straropoli, Matteo Sergi, Antonino Scopelliti e Claudio Cassone ed infine del vincitore delle Olimpiadi di Astronomia ,Dimitrov Mihail. Un premio a sorpresa per “la dedizione e l’impegno” è stato consegnato anche all’ animatore digitale, prof.Enzo Maria Pietropaolo. Quindi si è dato inizio al rito di inaugurazione con il tradizionale taglio del nastro che ha consentito ai numerosi presenti di visitare l’Atelier e di vivere, tra curiosità e stupore, un mondo futuristico multimediale.