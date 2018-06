Villa San Giovanni- Il 9 giugno inaugurazione Lido Boccaccio

Condividi

Sole, mare, relax, buona cucina, gelati, musica live e tanto altro renderanno l’estate di Cannitello ricca di eventi, con servizi che coinvolgeranno la comunità e con un’offerta rivolta a tutti: giovani, adulti e famiglie. Il miglior modo di trascorrere le vacanze in riva allo Stretto. Non mancheranno le iniziative originali. Chi attraverserà lo Stretto con barche, gommoni e motoscafi, per esempio, sarà accolto con tipiche pietanze di mare servite direttamente sulle loro imbarcazioni. Sarà la novità dell’anno proposta dal Lido Boccaccio Beach.

“Le serate saranno ricche di musica con band che suoneranno dal vivo” fa sapere la famiglia Sottilaro, responsabile del Lido Boccaccio. “Per quanto riguarda l’iniziativa per i naviganti dello Stretto, saremo noi – spiegano ancora – a recapitare le pietanze direttamente sulle loro barche, per far godere la bellezza del paesaggio, il sole, il mare e i piatti della nostra ottima cucina”. Si partirà sabato 9 giugno alle 20:30, con l’evento inaugurale del Lido Boccaccio che segnerà l’inizio di una stagione ricca di momenti da vivere in spiaggia o sul lungomare. “Abbiamo pensato a tutto – dichiarano ancora i responsabili del Lido – anche all’abbattimento delle barriere architettoniche, perché dovrà essere un’estate inclusiva. Quest’anno si prevede a Cannitello un’animazione straordinaria”. Queste ed altre nuove idee ridefiniscono la storia della bella stagione di Cannitello che è anche una storia di intraprendenza di un gruppo di giovani del luogo che hanno scelto di restare nella loro terra e renderla migliore. Si tratta dei ragazzi della famiglia Sottilaro, giovani imprenditori, che aggiungono freschezza e innovazione alle storiche tradizioni portate avanti per decenni dai loro genitori, fondatori del Boccaccio. Accogliere visitatori dal resto della Calabria, dall’Italia e dall’estero, secondo i classici spostamenti turistici, non è più sufficiente: occorre attrarre anche i turisti provenienti dal mare per far vivere loro esperienze uniche. Si aprono così le porte a chi vuole trascorrere le vacanze nel relax tra le acque di Cannitello e nel divertimento della movida animata dal Lido, per la gioia di giovani, adulti e famiglie, turisti e residenti, per vivere giorni indimenticabili nel meraviglioso scenario dello Stretto.