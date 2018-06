Vibo Valentia, la presentazione del libro di Gian Ettore Gassani

Condividi

Il secondo appuntamento del ciclo di incontri Aspettando il Festival Leggere&Scirvere, organizzati da Camera di Commercio, Museo Lìmen e Sistema Bibliotecario Vibonese, vede al centro dell’attenzione ancora temi di grande attualità che, questa volta, riguardano la famiglia, i rapporti di coppia, le crisi coniugali e la loro evoluzione, affrontati da un punto di vista giuridico, sociale e non solo.

Lo spunto di riflessione sarà offerto dal libro “C’eravamo tanto aRmati- Storie di cuori spezzati” di Gian Ettore Gassani, Presidente nazionale dell’Associazione matrimonialisti italiani.

Il volume sarà, infatti, presentato, alla Camera di Commercio di Vibo Valentia, al Valentianum, venerdì 08 Giugno p.v., ore 18:00 nel corso di un incontro aperto al pubblico a cui sarà presente l’autore e che vedrà gli interventi di Cataldo Calabretta-avvocato, e di Pino Altieri-Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia.

Sarà un’occasione per analizzare spaccati di vita che trovano elementi comuni in molti nuclei familiari e che, in modo diverso, ne coinvolgono ogni singolo componente, sollevando questioni che riguardano la sfera dei diritti individuali, delle tutele, soprattuto per i soggetti più deboli, delle ripercussioni economiche, insomma di verità, civiltà e giustizia, che segnano, poi, i livelli culturali di un Paese.