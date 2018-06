Condividi

Il Consiglio Comunale è convocato, in seduta ORDINARIA in I^ convocazione per il giorno 23 giugno 2018, alle ore

9.30 ed in eventuale II^ convocazione per il giorno 03 luglio, alle ore 9.30.

All’ordine del giorno è iscritto il seguente argomento: Presa atto dimissioni Presidente del Consiglio ed elezione nuovo Presidente.