Vibo Valentia – Al Palazzo Santa Chiara va in scena ‘Il passo del Gatto’

La splendida terrazza di Palazzo Santa Chiara ospiterà martedì 3 luglio alle ore 20:30, “Il passo del gatto”, pièce teatrale scritta e diretta dal commediografo Francesco Malorzo.

Lo spettacolo va ad inaugurare l’attesissima, ed ormai consueta, serie di eventi culturali “all’aperto” che il Sistema Bibliotecario Vibonese promuove da qualche anno per accompagnare il pubblico nelle calde serate estive, ma va anche a celebrare la conclusione del primo, fruttuoso, anno accademico di Fughe organizzate – Scuola di teatro del Sbv.

“Quando è stato necessario pensare al testo che gli allievi della Scuola di teatro avrebbero dovuto rappresentare, alla fine del primo anno di corso, “Il passo del gatto” è stata la prima commedia che mi è venuta in mente. Intanto per la sua “coralità”: è una commedia con molti ruoli, e dunque ben si presta ad essere impegnata da una nutrita squadra di interpreti e – tuttavia – rispetto al testo originale è stato necessario apportare alcune modifiche proprio per permettere la presenza in scena di tutti gli studenti. Ciò a cui il pubblico assisterà sarà dunque uno spettacolo dalla scena parecchio trafficata! La trama, naturalmente, è stato poi un motivo per proporla al gruppo: storia di neve e di bufera, di isolamento forzato e insuperabile, di strane presenze…E poi anche personaggi comici, inaspettati, esplosivi, che restano nella memoria. Insomma, un vero piacere per me riproporla come lavoro conclusivo del primo anno della nostra scuola”.