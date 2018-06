Tortora (CS): cerimonia della consegna ufficiale della Bandiera Blu 2018

Condividi

Venerdì, alle ore 10, nella sala Consiliare del Comune di Tortora, si terrà la cerimonia della consegna ufficiale della “Bandiera Blu 2018” a tutti gli stabilimenti balneari esercenti sulla spiaggia tortorese.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato in 49 paesi, inizialmente solo europei e recentemente anche extra-europei. Il riconoscimento avviene attraverso il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO, come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile.

Bandiera Blu è un eco-label volontario, assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.