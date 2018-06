Torano Castello (CS) – Lo spettacolo “Il più grande spettacolo dopo il big bang”

Condividi

Arriva nel cosentino il varietà più atteso dell’estate, annunciato dal titolo stesso dell’evento: “Il più grande spettacolo dopo il big bang”,scritto e diretto da un giovane talento calabrese, Giuseppe Ferraro, che ne ha curato anche le coreografie. Ferraro, grazie alla sua intensa e lunga carriera di danzatore in Italia, attraverso importanti partecipazioni a noti programmi televisivi quali “Domenica In”, “Mattino in Famiglia” e “Mezzogiorno in Famiglia”, ha maturato una significativa esperienza che sta trasferendo ai suoi allievi sin dal 2005.

“Il più grande spettacolo dopo il big bang” si terràil 29 giugno 2018 a Torano Scalo, in via Nazionale (200 metri a destra dallo svincolo autostradale A2, nell’ampio spazio esterno alla scuola) alle ore 21.00. In caso di pioggia la locationsarà il Teatro A. Rendano di Cosenza.

A presentare l’evento sarà l’esplosiva e graffiante Simona Ventura, uno dei volti più conosciuti e apprezzati del panoramatelevisivo nazionale, che ha accettato con entusiasmo la conduzione della serata, resasi conto della qualità del progetto artistico, insieme a Francesco Capodacqua, uno dei protagonisti delle passate edizioni di “Amici” di Maria De Filippi, ottimo animatore, oltre che bravissimo cantante.

“Il più grande spettacolo dopo il big bang” sarà uno straordinario varietà con ben trenta coreografie che vedranno in scena 120 allievi danzatori. Saranno loro che, grazie anche agli sfavillanti costumi sartoriali, creeranno uno spettacolo di grande effetto.

A dare ulteriore qualità alla serata, sarà la maestra e coreografa della storica trasmissione televisiva delle reti Mediaset “Amici” Alessandra Celentano, da anni un punto di riferimento ed una risorsa per la scuola di danza diretta di Giuseppe Ferraro, che segue in ogni passo gli allievi della Art Show Dance Academy.

Un merito importante è da riconoscere anche a Lucia Amodio, insegnante e coreografa della scuola per il suo instancabile e puntuale lavoro con gli allievi.

“Ho intitolato il varietà ‘Il più grande spettacolo dopo il big bang’ perché è la nostra più importante produzione artistica, che ha richiesto tanto lavoro e tanta ricerca, dalla scenografia, alle coreografie, agli abiti di scena, con un’unica parola d’ordine: qualità!”ha affermato il direttore artistico Giuseppe Ferraro, pronto ed emozionato per il grande evento. “Nonostante i tanti spettacoli della Art Show Dance, che ogni anno hanno visto giungere qui artisti di fama nazionale– ha concluso Ferraro – questo è sicuramente il migliore in assoluto”.