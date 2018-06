Sul portale turistico la brochure delle manifestazioni di giugno a Roccella Ionica

Condividi

La consigliera comunale con delega al Turismo, Carmen Ingrati, informa che il calendario delle manifestazioni estive in programma nella cittadina ionica per il mese di giugno 2018 è consultabile online, sul portale turistico istituzionale del Comune di Roccella Ionica, Visit Roccella (www.visitroccella.it), dove è possibile scaricarlo in formato A4 (questo il link: http://www.visitroccella.it/eventi/brochure/).

Sarà cura dello stesso portale offrire un aggiornamento settimanale del programma degli eventi, considerato che quello generale potrebbe subire variazioni.

Il calendario si caratterizza per l’offerta nutrita e diversificata degli appuntamenti, all’insegna della cultura, delle tradizioni popolari e religiose, della musica e degli spettacoli, dell’animazione ed intrattenimento, dello sport e delle visite guidate, che puntano a qualificare Roccella nella sua vocazione di cittadina della cultura, dell’accoglienza e del turismo, valorizzandone anche le diverse strutture attrezzate di cui dispone.

Il programma è il frutto di un lavoro sinergico tra l’assessorato comunale al Turismo e diverse associazioni, enti e privati che operano sul territorio.

La consigliera Ingrati annuncia, infine, che a breve sarà disponibile anche la brochure con gli eventi di luglio ed agosto a Roccella.