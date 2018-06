Squillace (CZ) – Giovedì presentazione del libro “Cyclicity Diet”

Condividi

Giovedì 7 giugno p.v alle ore 18,00 nell’agriturismo “Antica Villa Ceraso” Località Ceraso Squillace (CZ) organizzato da Coldiretti Calabria– Campagna Amica, Donne e Giovani Impresa Coldiretti, si terrà l’iniziativa Salute e qualità della vita: presente e futuro dell’economia dei territori. Sarà presentato il libro “Cyclicity Diet”- Falco Editore – scritto da Ennio Avolio – Biologo nutrizionista – Specialista in Patologia Clinica presso l’Università della Calabria e Claudio Pecorella Biologo nutrizionista, che ha avuto una grande risonanza anche a livello nazionale in autorevoli rubriche di medicina. Si tratta della prima dieta che permette alla donna di fare pace col cibo senza la alcuna demonizzazione e su base scientifica e medica sarà illustrato il metodo con un diretto collegamento al cibo “Made in Calabria”. Dopo i saluti di Erika Lopez, Delegata Regionale Giovani Impresa Coldiretti Calabria

e Rita Licastro, Presidente Regionale Donne Impresa Coldiretti Calabria interverranno e dialogheranno insieme agli autori del libro: Giovanna Bitonti, Medico Chirurgo in formazione specialistica in Ginecologia e Ostetricia presso UMG di Catanzaro; Rita Mocciaro, Specialista in Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Annunziata di Cosenza; Romana Aloisi, Presidente sezione Calabria ADI – Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica; Giovanni Cirillo, Amministratore Delegato Asso.La.C.; Innocenzo Muzzalupo, Ricercatore CREA OFA e Capo Panel Università della Calabria. Dopo le testimonianze di produttori giovani e della rete Campagna Amica, le considerazioni finali saranno svolte da Pietro Molinaro, Presidente Coldiretti Calabria. Coordina i lavori la giornalista Lara Luciano.