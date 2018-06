Soverato, i colori della vita: spettacolo su lungomare

Condividi

“I colori della vita”. Saggio spettacolo di fine anno della palestra Asd New Flex Gym di Soverato. Appuntamento stasera, sabato 30 giugno, alle ore 21.30, nell’anfiteatro del Lungomare Europa. Premiazione di atleti e tante sorprese animeranno la manifestazione che, di anno in anno, esibisce i risultati raggiunti nel corso della stagione in varie discipline sportive. Le esibizioni sono state curate e preparate dal maestro di Taekwondo Bruno Leuzzi e dalla maestra Arlyett Amador Calzado per la danza. L’evento è patrocinato dal Comune e si svolge in collaborazione con lo Csen provinciale, Centro sportivo educativo nazionale.