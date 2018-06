Siderno (RC):alla Mondadori Ilenia Mazzà presenta “Cercando me”, album e videoclip

Condividi

Sarà presentato, in prima assoluta, venerdì 15 giugno, alle 18, nella sala della libreria Calliope Mondadori di Siderno (Centro commerciale La Gru), il primo album di Ilenia Mazzà, “Cercando me”. Sei brani, freschi e coinvolgenti, che hanno come tema l’amore nelle sue diverse sfaccettature e che portano la firma della stessa Ilenia. «Sono emozionatissima» dice la giovanissima cantautrice, appena sedicenne. «Questo disco racconta molto di me , di ciò che sono oggi, forse pure di ciò che sogno per il domani. Un lavoro durato più di un anno, insieme al mio compagno di viaggio Ivan Ritrovato. Devo molto a Ivan che, con pazienza e attenzione, ha tirato fuori la parte più nascosta di me, quell’angolo che ognuno di noi tiene custodito e che racchiude moltissime emozioni» dice Ilenia. E conclude con un invito: «Vi aspetto, perché questo momento speciale voglio viverlo con voi».

Oltre al disco, sarà presentato anche il videoclip del brano che dà il titolo all’album, “Cercando me”.

Ilenia Mazzà, tra gli altri, è stata premiata al “Malta International Singer’s Festival-Euro Stars” nel 2015 ed è stata semifinalista al concorso “Una voce per Sanremo” nel 2016. Due i talent televisivi che l’hanno vista tra i protagonisti sempre nel 2015: “Tra sogno e realtà”, sulle reti Mediaset, e “Italia in Musica” su Gold Tv. Ilenia ha conquistato con la sua performance il pubblico del Concorso “Voci d’Oro”, tenutosi a Montecatini Terme nel luglio 2017, è stata ospite d’onore al Pericle d’Oro nell’agosto scorso e finalista al Cantagiro 2017.