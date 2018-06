Siderno (RC): Sonia Serazzi presenta “Il cielo comincia dal basso”

Condividi

Rosa Sirace è una che impara a fiorire nel posto che ha, e fiorendo scrive la sua vita di cose piccole su un’agenda: fogli con sopra il numero del giorno, e la carta che tiene il conto ripete quotidianamente che una storia non ha tutto lo spazio e il tempo che vuole. Così Rosa Sirace disciplina fatti, incontri e volti costringendoli sulle righe, e sceglie di essere sincera su quello che c’è intorno: la verità resiste a ogni poco. Allora la figlia di un Visconte operaio e di una Baronessa casalinga si porta in casa il lettore offrendogli un mondo senza imbrogli. Ma nell’offerta qualcosa brucia e qualcosa profuma, poi c’è il cielo, un azzurro modesto che Rosa Sirace insegue sul messale e impara da sua nonna: Antonia Cristallo. E Rosa tutto il cielo che scava lo appende in alto, a cominciare ogni pagina, e spera che bastino le Scritture a far scintillare la terra rivoltata. Il cielo comincia dal basso è un libro che mastica duro cercando il bene, e lo trova.

Sabato 16 giugno, alle 18.30, la libreria Calliope Mondadori (Centro commerciale La Gru), in collaborazione con il Caffè Letterario Mario La Cava, presenta “Il cielo comincia dal basso” di Sonia Serazzi (Rubbettino). Intervengo Luigi Franco, direttore editoriale Rubbettino, Domenico Calabria, presidente Caffè Letterario. Dialoga con l’Autrice Maria Teresa D’Agostino. Letture a cura di Giulia Palmisano (LocriTeatro).