Siderno – Convocato per giovedì 28 giugno il Consiglio Comunale

È stata convocata, per il giorno 28 giugno 2018, in sessione straordinaria di prima convocazione, una riunione del Consiglio Comunale di Siderno che avrà luogo, alle ore 17:00, nell’apposita stanza delle adunanze del Comune.

Si discuteranno i seguenti punti all’ordine del giorno:

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di “Riqualificazione e ampliamento del Tennis Club Siderno”, ai fini dell’approvazione del vincolo preordinato all’esproprio e adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 19, comma 2 del DPR n. 327/2001.

Autorizzazione cessione quote societarie in “SIS srl” da “Concrete srl” (gia Stemag srl) a EOS Sicav Pic, TG Complex, Suite 2 Level 3, Brewery Street, Mriehel BKR 3000, Malta.

Lavaori di adeguamento e potenziamento dell’acquedotto comunale di Siderno – Presa atto autorizzazione affitto della “SIS srl” alla società “Acquasid srl”.

Adozione della “Nuova Carta dei Diritti delle Bambina”.

Approvazione nuovo regolamento premio “Civiltà e Lavoro”.

In mancanza del numero legale già si avverte che l’assemblea verrà rinviata al 22 giugno 2018, alla stessa ora.