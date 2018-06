Siclari (Fi): “Lavoriamo per Forza Italia protagonista”

«Forza Italia ha, certamente, radici sane e solide. Il nostro albero ha resistito ad ogni tempesta elettorale e ad ogni evoluzione politica e sociale scrivendo 25 anni di politica e di storia italiana grazie a #SilvioBerlusconi».

Lo ha scritto il senatore Marco Siclari in un post social nel quale conferma che il dibattito interno al partito, di queste ore, dimostra che Forza Italia è più viva che mai e soprattutto ha voglia di riconquistare quella leadership e quel protagonismo politico sempre avuto all’interno del centrodestra che continua a vincere e conquistare spazi politici come confermano i risultati delle amministrative. Secondo Siclari è necessario porsi tutti allo stesso livello perché il partito ha bisogno di crescere.

«Il cantro-destra è l’unica soluzione per il nostro paese, è stato la scelta degli elettori sia il 4 marzo dove è risultata la coalizione più votata sia adesso che ha conquistato nuovi spazi – ha concluso Siclari – Questo denota che il centrodestra è la scelta degli elettori e per questo dobbiamo lavorare per rafforzare il partito e la scelta di rilancio voluta dal presidente Berlusconi».