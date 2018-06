Sibari – Al via “Le Notti dello Statere”

Condividi

Giunta al quattordicesimo anno, la rassegna del cinema italiano made in Calabria “Le Notti dello statere”, apre le porte all’edizione 2018 con straordinarie novità.

Martedì 26 giugno la location della sala convegni del Villaggio Marlusa a Marina di Sibari ospiterà la serata conclusiva del premio SYBARIS che vedrà salire sul palco i grandi nomi del cinema e della tv italiana.

Quest’anno il premio Sybaris andrà a Karin Proia, reduce dal suo primo film, “Una gita a Roma”, con Claudia Cardinale e Philippe Leroy e le musiche del Premio Oscar Nicola Piovani; Miriam Candurro, volto noto della tv ma anche del cinema fino ad arrivare ai libri, infatti, passa dal set di fiction amate come “Un posto al sole” e “I bastardi di Pizzofalcone” alla penna con il libro, scritto a quattro mani con Massimo Cacciapuoti, “Vorrei che fosse già domani” (edito da Garzanti); Angela Curri, volto della fiction italiana con la straordinaria interpretazione nella serie “La Mafia uccide solo d’estate” firmato da Pif e interprete nei film: “Dei”, “La pioggia che non cade”, “Nel mio amore”; Sara Zanier, bellissima attrice e modella italiana che recentemente ha interpretato un ruolo chiave in “Don Matteo 10”, (regia di Monica Vullo) e “Non dirlo al mio capo”, (regia di Riccardo Donna) e ancora Domenico Pinelli, anche lui attore in Don Matteo oltre che giovane volto del cinema italiano con “L’oro di Scampia” nel ruolo di Felice, (regia di Pontecorvo).

Testimonial dell’edizione 2018 delle “Notti dello statere” sarà l’inviato di Striscia La Notizia, Pinuccio (nome d’arte di Alessio Giannone), che fa ritorno alla manifestazione per condividere l’esperienza cinematografica di quest’inverno con la Walt Disney nel film “Il Vegetale” (Regia di Gennaro Nunziante) dove ha interpretato un ruolo con il protagonista Fabio Rovazzi. Sarà proprio Pinuccio a introdurre, inoltre, la seconda serata delle ‘Notti dello Statere, in programma il 28 giugno, sempre nella sala convegni del Villaggio Marlusa, dove si terrà il forum sul cinema e web con il cliccatissimo volto della youtuber Iris Ferrari, autrice del libro-successo “Una di voi” (Mondadori) accompagnata dalla madre Roberta Ferrari, a sua volta giornalista e conduttrice televisiva.

Iris Ferrari racconterà la sua esperienza di 15enne diventata famosa grazie alla sua semplicità nel parlare con gli adolescenti da adolescente. Il forum sarà l’occasione anche per conoscere i particolari del suo libro, 10° nella classifica ‘Bestseller di IBS Libri’.

Autista eccellente della macchina organizzativa è come sempre il patron del premio, Luca Iacobini, sempre in prima fila nella promozione culturale nel territorio, che vede la vicinanza della Pro Loco Sibari Magna Grecia. «Abbiamo voluto regalare a Sibari e alla nostra Calabria ben otto nomi dello spettacolo, del cinema, dell’informazione e anche dell’editoria e del web per trasformare quest’angolo d’Italia in un red carpet basato non solo sullo show ma soprattutto sui talenti. Vi aspettiamo alle 20.30 di martedì 26 e giovedì 28 – è l’invito di Iacobini – per sfogliare insieme una stupenda pagina di cultura e cinema italiano».