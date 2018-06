Sculco (CiR) incontra a Palazzo Campanella commissaria Udc di Reggio Calabria

Condividi

“L’approvazione della legge regionale sulla doppia preferenza di genere si rende ormai necessaria per rendere effettiva la parità tra uomini e donne alle cariche elettive”.

L’ha detto la commissaria dell’Udc di Reggio Calabria Paola Lemma alla consigliera regionale di Calabria in Rete Flora Sculco nel corso di un incontro a Palazzo Campanella.

“Per avere più donne in Consiglio regionale nella prossima legislatura, giunti a questo punto – ha aggiunto Lemma – è necessario che tutte noi donne, impegnate in politica e non, scendiamo in campo, unite e coese, mettendo in campo iniziative che facciano capire quanto sia sbagliato continuare con la logica del rinvio”.

Dal canto suo, Flora Sculco, dopo aver sottolineato che “la mia proposta di legge è stata presentata a inizio di legislatura ed ha avuto l’unanimità dei voti nella Commissione competente”, ha assicurato “piena adesione a tutte le iniziative che si vorranno organizzare in Calabria su un tema così importante. Io ci sarò sempre! In una delle ultime conferenze dei capigruppo ho riscontrato la volontà di rimediare al tempo perduto, ma il coinvolgimento della società civile trovo che, in ogni caso, sia estremamente positivo”.