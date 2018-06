Sanità, manifestazione regionale contro la gestione del Commissario Scura (VIDEO)

Condividi

Di Giuseppe Rosario Princi – Questa mattina, presso la sala Calipari, del Consiglio Regionale di Reggio Calabria, si alza forte la protesta da parte dei laboratori privati del comparto sanità Calabrese, contro i tagli optati dal Commissario Scura per il Piano di Rientro.

“Una cattiva gestione – queste le parole del dott. Eduardo Lamberti Castronuovo intervenuto ai nostri microfoni – il lavoro svolto da Scura è inqualificabile, abbiamo contezza che il neo Ministro se già espresso sul fatto che debba essere rimosso ma ad oggi ancora queste dimissioni non sono arrivate. Invito il Ministro a venire a verificare di persona in che stato versa la sanità calabrese”.

L’On Fausto Orsomarso sottolinea l’importanza della salute dei cittadini: “La strada per una sanità sana in Calabria è lunga ma abbiamo l’obbligo di tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini Calabresi. Non Capisco come il presidente Oliverio possa rimanere sordo a questa protesta e come ormai da mesi non venga in Consiglio per discutere di Scura e del suo operato”.

Il Senatore Siclari rimarca l’importanza di una Sanità efficace “Ho presentato una interrogazione al Ministro sull’operato del Commissario alla sanità. Spero in tempi brevi che Scura venga sollevato dall’incarico vista la sua cattiva gestione della Sanità in Calabria”.

Il vice sindaco di Reggio Calabria Armando Neri evidenzia come “la Calabria non si possa più permettere il lusso di avere un Commissario che non ha saputo gestire la Sanità, Il diritto alla salute- ancora Neri – è un diritto inviolabile e noi come istituzioni garantiremo questo diritto.”

