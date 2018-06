Sabato Annalisa in concerto al Centro commerciale Due Mari

Condividi

E’ tutto pronto per l’arrivo del “Bye Bye tour” di Annalisa Scarrone al Centro Commerciale Due Mari. L’appuntamento è per sabato 9 giugno alle 21.00, quando la cantante – terza classificata all’ultimo Festival di Sanremo con “Il mondo prima di te”- salirà sul palco allestito dalla Esse Emme Musica di Senese, all’esterno del Centro.

Annalisa ha preparato per i suoi fan un vero e proprio viaggio nella sua musica, non soltanto quindi i brani di Bye Bye , ma anche tante canzoni che hanno caratterizzato la sua carriera dopo l’esordio con Amici di Maria De Filippi nel 2011. Da Nali a Mentre tutto cambia, da Non so ballare a Splende e Se avessi un cuore, Annalisa porterà sul palco tutti i maggiori successi che l’hanno avvicinata al pubblico, ovviamente accompagnata dalla sua band – Raffaele Littorio alla chitarra, Andrea Torresani al basso, Donald Renda (di origini lametine) alla batteria e Fabio Visocchi alla tastiere e al piano.

Annalisa può vantare un Doppio Disco di Platino, 2 Dischi di Platino e 6 Dischi d’oro, 6 album, tantissime collaborazioni con artisti italiani e internazionali e attualmente è in tv come professore al programma “Amici di Maria de Filippi”.

Sabato 9 giugno i negozi del Centro resteranno aperti fino all’1 e offriranno alla clientela tante occasioni di shopping a prezzi scontati.

Il Concerto di Annalisa è il primo dei due appuntamenti organizzati dal Centro Commerciale per festeggiare il 15° Anniversario. Dopo la grande serata di sabato 9 giugno, appuntamento a domenica 10 giugno a partire dalle 17.00 con il tradizionale taglio della torta che per l’occasione sarà decorata in diretta dallo chef di fama Simone Rugiati, diventato famoso grazie al programma televisivo “Cuochi e fiamme”. Lo chef, dopo il taglio della torta si intratterrà con i presenti per foto e autografi.

La torta realizzata dalla “Pasticceria Ferrise Dolce” – presente all’interno dell’Ipermercato Carrefour – e decorata dalla Food & Cake Design – Associazione Artisti Italiani, sarà servita ai presenti con la collaborazione degli allievi provenienti dall’indirizzo enogastronomico dell’Istituto professionale Luigi Einaudi sotto la guida del prof. Domenico Marinaro.

La Proprietà del Centro, gli operatori e il management sono lieti di condividere la “due giorni” di festeggiamenti con tutti i clienti che, in questi 15 anni hanno sempre partecipato con entusiasmo alle iniziative realizzate e che sono il “cuore pulsante” di questa struttura e famiglia chiamata “Due Mari”.

Il Centro Commerciale Due Mari con i suoi 110 negozi e con tutte le attività di intrattenimento e di servizio alla clientela, si posiziona come il più grande e moderno Centro Commerciale della Calabria.