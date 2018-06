Condividi

Uffici comunali della sede municipale di ROSSANO, è stato modificato l’orario del rientro pomeridiano.

Per esigenze organizzative e per consentire la presenza dello stesso Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO, negli uffici comunali, a partire da DOMANI, MERCOLEDÌ 27 GIUGNO, gli uffici rimarranno aperti il mercoledì (non più di martedì) dalle ORE 15 alle ORE 18.

È quanto previsto nel decreto firmato martedì 26 Giugno dallo stesso Commissario Prefettizio.