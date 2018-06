Rossano (CS) – Acquapark, al via nuova stagione

Condividi

È finalmente ESTATE. Non quella che convenzionalmente inizia con il solstizio, il giorno più lungo dell’anno, ma quella che dà il via ad una nuova e divertente stagione, la 24esima, dell’ODISSEA 2000. Riapre il prossimo SABATO 16 GIUGNO l’ACQUAPARK di contrada ZOLFARA, che da quasi un quarto di secolo, anticipando, si conferma essere tra le mete e le tappe più amate da residenti, visitatori e turisti alla scoperta dei marcatori identitari distintivi, dell’enogastronomia tipica e del patrimonio culturale e paesaggistico dell’hinterland di CORIGLIANO ROSSANO. Biglietto ridotto per tutti fino a DOMENICA 10. Basta acquistarlo on line su ODISSEA2000.IT.

È tutto pronto nel villaggio acquatico con le 25 attrazioni da record evocative, nel design e nel nome, della storia e dei miti degli dei e degli eroi della Grecia classica.

Pochissimi giorni ancora e l’acqua tornerà a scorrere lungo l’ARGO RIVER e a dare vita a scivoli e simili. Da BLACK POLIFEMO passando dal BIG OLIMPO, fino allo SKYRON ROCKET, l’ultima tra le attrazioni mozzafiato del parco acquatico da record più grande del Sud Italia; dall’EOLO TOBOGA le divertenti piste colorate a 10 metri di altezza e dalla discesa soft, al GORGONA TWIST, i due canali chiusi e intrecciati a spirale con i suoi 20 metri di lunghezza e 6 di altezza; passando dall’HYDRO DANCE, per ballare e scatenarsi al ritmo dei tormentoni di questa nuova estate; dal TEATRO DEI SATIRI, per assistere a performance ed esibizioni della squadra di animatori ed artisti, dall’ANGOLO DI AFRODITE, con le cascate e l’idromassaggio, fino alle FONTANE DI TETI, posta nell’area dedicata ai più piccoli. Sono, questi, solo alcuni degli scivoli e delle aree del Parco dello storico brand del cavalluccio marino color magenta