Rosarno, al via lavori per consentire allacci alla nuova rete idrica

Prosegue l’opera di realizzazione ed ammodernamento dei servizi essenziali per i cittadini da parte dell’Amministrazione Comune di Rosarno. Dopo i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria in contrada “Testa dell’Acqua” già conclusi, quelli di efficientamento ed ammodernamento dell’illuminazione pubblica riguardanti la sostituzione di circa 2.400 punti luce presenti su tutto il territorio comunale, sono iniziati i lavori per consentire l’allaccio alla nuova rete idrica ai residenti di alcune vie dei rioni “Case Nuove” e “Fera”.

“Grazie a questo intervento numerose famiglie, dopo anni di attesa, potranno finalmente usufruire di un servizio idrico più efficiente – dichiara il Sindaco di Rosarno Giuseppe Idà – . Stiamo procedendo inoltre al censimento di tutti i contatori idrici in modo da passare nel più breve tempo possibile dall’attuale tariffa forfettaria ad una puntuale tariffa al consumo. Garantire a tutti i cittadini un servizio efficiente ed il meno oneroso possibile – prosegue il primo cittadino – è una battaglia che abbiamo intrapreso da tempo, per rendere possibile ciò è necessaria la collaborazione di tutti. Come ogni anno qualche “furbetto” approfitta della rete idrica comunale per irrigare i propri terreni agricoli, a spese dell’intera comunità, tale improvvido comportamento fa venire meno la pressione dell’acqua nella condotta, lasciando a secco una parte del paese. A costoro vorrei comunicare – conclude Idà – che a breve prenderanno il via da parte delle Forze dell’Ordine, controlli serrati al fine di individuare chi fa un uso improprio dell’acqua pubblica cagionando così un danno a tutti i rosarnesi.”